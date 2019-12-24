У Росії заявили про відсутність суден для завершення прокладання "Північного потоку-2"

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Росія готова побудувати необхідні судна, для цього знадобиться 4,5-6 років

Російська Федерація не має необхідних суден для завершення укладання газопроводу "Північного потоку-2". Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву глави Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) РФ Олексія Рахманова.

За його словами, ОСК готова приступити до проектування і будівництва таких суден. Для цього буде потрібно 1,5-2 роки на розробку і 3-4 роки на виробництво.

"Наскільки мені відомо, таких суден, які прямо сьогодні могли би бути взяті з наявних і негайно приступити до роботи, немає. Як правило, такі судна будуються під конкретний проект і дуже рідко використовуються для якихось робіт на вільному ринку", - повідомив Рахманов.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав законопроект про оборонний бюджет на 2020 року, в якому містяться санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". зокрема, санкції зачіпають і компанії-підрядники, які займаються укладанням газопроводу.

Після цього швейцарська компанія Allseas, яка займала укладанням трубопроводу "Північного потоку-2", призупинила роботи.