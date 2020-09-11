В России заявили об отсутствии оснований для встречи лидеров "нормандской четверки"

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что вопрос проведения встречи лидеров "нормандской четверки" не обсуждался в Берлине. Он не видит оснований для проведения этой встречи.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по результатам встречи политических советников.

По словам представителя России, саммит лидеров "нормандской четверки" сможет состояться, только после выполнения всех решений, которые были достигнуты во время прошлой встречи в Париже.

"Несмотря на то, что один из участников переговоров заявляет, что саммит в нормандском формате является целью, мы понимаем, что оснований для его проведения нет. Если мы будем собираться, чтобы просто поговорить, мы отстрочим урегулирование конфликта на неопределенный срок", - отметил Козак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что после встречи политических советников в Берлине состоится встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что проведение встречи лидеров "нормандской четверки" зависит только от политической воли России.