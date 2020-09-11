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У Росії заявили про відсутність підстав для зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

Автор: Дмитро Левицький

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що питання проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" не обговорювалося у Берліні. Він не бачить підстав для проведення цієї зустрічі.

Про це він заявив під час прес-конференції за результатами зустрічі політичних радників.

За словами представника Росії, саміт лідерів "нормандської четвірки" зможе відбутися, лише після виконання всіх рішень, які були досягнуті під час минулої зустрічі у Парижі.

"Попри те, що один з учасників переговорів заявляє, що саміт у нормандському форматі є метою, ми розуміємо, що підстав для його проведення немає. Якщо ми будемо збиратися, щоб просто поговорити, ми відтягнемо врегулювання конфлікту на невизначений термін", - наголосив Козак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сподівався, що після зустрічі політичних радників у Берліні відбудеться зустріч у нормандському форматі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" залежить тільки від політичної волі Росії.

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