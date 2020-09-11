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Зеленский надеется, что вскоре состоится встреча лидеров "нормандской четверки"

Киев, Пятница 11 сентября 2020 15:26
Зеленский надеется, что вскоре состоится встреча лидеров "нормандской четверки"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 11 сентября, в Берлине проходит встреча советников "нормандской четверки". В связи с этим президент Украины выразил надежду, что встреча лидеров в нормандском формате состоится в ближайшее время.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время разговора с президентом Польши Анджеем Дудой, передает пресс-служба Офиса президента.

"Вы должны знать, что там, на Донбассе, живут люди, которые очень хотят мира и которые ценят усилия на его достижение. Сегодня происходит встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине. Надеюсь, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в скором времени", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что надеется, что следующий саммит лидеров "нормандской четверки" может привести к окончанию войны на Донбассе.

Кроме того, украинская делегация уже прибыла в Берлин на встречу советников "нормандской четверки". Ее возглавил вице-премьер Алексей Резников.

В Берлин также уже прибыл Дмитрий Козак, заместитель главы администрации президента России.

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