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Встреча "нормандской четверки" зависит от политической воли России, - Кулеба

Мадрид, Четверг 10 сентября 2020 17:16
Встреча "нормандской четверки" зависит от политической воли России, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина будет прилагать все усилия для того, что урегулировать конфликт на Донбассе мирным и дипломатическим путем. Украина стремится провести встречу лидеров "нормандской четверки", но все зависит от политической воли России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Мадриде.

"Мы надеемся, что РФ проявит политическую волю для ее (нормандской встречи - ред.) проведения и предпримет шаги, необходимые для того, чтобы наши лидеры наработали конкретные результаты", - подчеркнул он.

По его словам, если Россия выведет свои войска с Украины, то украинские власти быстро реинтегрируют оккупированные территории и "восстановят там нормальную жизнь".

Отметим, встреча в нормандском формате - это переговоры лидеров Украины, Германии, Франции и России относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Последний раз встреча лидеров этих стран состоялась в декабре прошлого года в Париже.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда состоится встреча политических советников лидеров "нормандской четверки".

Кроме того, Зеленский надеется, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится сразу после переговоров политических советников.

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Новости Украины Политика Российская ФедерацияДмитрий КулебаНормандский формат
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