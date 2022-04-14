UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России заявили о новом "обстреле" со стороны Украины

Фото: Россия заявляет о новом "обстреле" (facebook.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков обвинил Украину в якобы обстреле российской территории. По его словам, под "обстрел" попало село Журавлевка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гладкова в его Telegram- канале.

"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет", - рассказал российский губернатор.

Он добавил, что в селе до этого был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а люди были эвакуированы за его пределы.

Напомним, сегодня российские спецслужбы обвинили Украину в обстреле Брянской области.

После этого в СНБО Украины заявили, что Россия начала реализацию плана относительно терактов на территории РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины