В России заявили о новом "обстреле" со стороны Украины

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков обвинил Украину в якобы обстреле российской территории . По его словам, под "обстрел" попало село Журавлевка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гладкова в его Telegram - канале.

"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет", - рассказал российский губернатор.

Он добавил, что в селе до этого был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а люди были эвакуированы за его пределы.