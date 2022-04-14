У Росії заявили про новий "обстріл" з боку України

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков звинуватив Україну у нібито обстрілі російської території. За його словами, під "обстріл" потрапило село Журавльовка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гладкова у його Telegram-каналі.
"Був обстріл з боку України нашого села Журавльовка. Є пошкодження житлових будинків, соціальних об'єктів. Інформації про жертв та постраждалих нема", - розповів російський губернатор.
Він додав, що у селі до цього було оголошено режим надзвичайної ситуації, а люди були евакуйовані за його межі.
Нагадаємо, сьогодні російські спецслужби звинуватили Україну у обстрілі Брянської області.
Після цього в РНБО України заявили, що Росія почала реалізацію плану щодо терактів на території РФ.
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