ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії відреагували на нові умови України для виборів на Донбасі

Новини » Політика     17.01.2020 - 10:34
У Росії відреагували на нові умови України для виборів на Донбасі
Фото: Сергій Лавров (mid.ru)

Сергій Лавров заявив, що рішення нормандського саміту не повинні залишатися на папері

Рішення нормандського саміту в Парижі не повинні залишатися на папері. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

За його словами, прийняті в грудні в Парижі рішення дозволять просуватися по шляху виконання мінського комплексу заходів.

"Розраховуємо, що прийняті в грудні в Парижі рішення дозволять просуватися по шляху виконання мінського комплексу заходів. Але, звичайно, ці рішення не повинні залишатися на папері, як було при режимі Порошенко", - заявив він.

Нагадаємо, Україна на переговорах у Мінську висунула нову умову для виборів на Донбасі, яке полягає у поверненні переселенців та їх участі в голосуванні. Українська сторона наголосила, що вибори можна проводити тільки тоді, коли кордони України будуть повністю під її контролем або контролем міжнародних спостерігачів.

До цього колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявляв, що Україна може домовитися з РФ про виведення російських військ з Донбасу і передачу кордону під контроль міжнародних сил протягом одного-двох років.

Зазначимо, Україна, Росія, Франція та Німеччина проводили нормандську зустріч, в кінці якої сформували комюніке.

Путін призначив Медведєва на спеціально створену посаду РФ поскаржилася в Раду Європи через закон про рекламу українською мовою
Новини України Російська ФедераціяЛавровНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся