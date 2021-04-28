UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В России заявили о необходимости "избежать" войны с Украиной

Автор: Анастасия Рокитна

В России оценили возможность начала новой войны на Донбассе. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров этого не хотел бы.

Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По его словам, войны на Донбассе "можно и нужно избежать". Отметим, что боевые действия на востоке Украины продолжаются уже восьмой год.

"Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать", - сказал министр.

При этом Лавров считает, что не может говорить за украинскую сторону и президента Украины Владимира Зеленского.

По его мнению, украинский лидер хочет удержаться у власти любой ценой, поэтому он даже готов "потакать неонацистам и ультрарадикалам, объявляющих ополченцев Донбасса террористами".

Напомним, Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Путин, со своей стороны, посоветовал Зеленскому вести переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры с главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР" - это красная линия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины войнаРоссийская ФедерацияУкраинаЛавровДонбасс