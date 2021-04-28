У Росії заявили про необхідність "уникнути" війни з Україною

За його словами, війни на Донбасі "можна і потрібно уникнути". Зазначимо, що бойові дії на сході України тривають вже восьмий рік.

"Якщо це залежить від нас і від ополченців, наскільки ми можемо розуміти їх принципові підходи, то війни можна і потрібно уникнути",- сказав міністр.

При цьому Лавров вважає, що не може говорити за українську сторону і президента України Володимира Зеленського.

На його думку, український лідер хоче утриматися при владі за всяку ціну, тому він навіть готовий "потурати неонацистам і ультрарадикалам, що оголошують ополченців Донбасу терористами".