UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В России заявили, что ливни решили водную проблему в оккупированном Крыму

Автор: Дмитрий Кузнецов

Проблему с водой в оккупированном Крыму помогли решить ливни. Накопленных в водохранилищах запасов хватит на два ближайших года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

"Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год и еще на переходящий есть полностью", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, оккупационные власти в Крыму начинают работы по обновлению очистных сооружений на полуострове и ливневой канализации.

"У нас проблемы с очисткой вод, и президент (РФ Владимир Путин - ред.) не просто так сказал и дал мне прямое поручение посмотреть по очистным Черноморского побережья Кавказа и Крыма", - уточнил Хуснуллин.

Напомним, в июне и начале июля на Крым обрушились ливни, в результате которых в зоне наводнений оказались несколько городов. Так, в Керчи, Ялте, Бахчисарае и прилегающих районах затопило сотни домов, более 2000 человек были эвакуированы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымводаподтопление