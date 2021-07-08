У Росії заявили, що зливи вирішили водну проблему в окупованому Криму
Проблему з водою в окупованому Криму допомогли вирішити зливи. Накопичених у водосховищах запасів вистачить на два найближчі роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра Росії Марата Хуснулліна.
"Враховуючи гострий дефіцит води, тепер у нас запас води на цей рік і ще на перехідний є повністю", - сказав він в ефірі телеканалу "Росія 24".
За його словами, окупаційна влада в Криму починають роботи по оновленню очисних споруд на півострові і зливової каналізації.
"У нас проблеми з очищенням вод, і президент (РФ Володимир Путін - ред.) Не просто так сказав і дав мені пряме доручення подивитися по очисним Чорноморського узбережжя Кавказу і Криму", - уточнив Хуснуллін.
Нагадаємо, у червні та на початку липня на Крим обрушилися зливи, в результаті яких в зоні повеней опинилися кілька міст. Так, у Керчі, Ялті, Бахчисараї та прилеглих районах затопило сотні будинків, понад 2000 осіб були евакуйовані.