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У Росії заявили, що зливи вирішили водну проблему в окупованому Криму

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Симферополь, Четвер 08 липня 2021 20:43
У Росії заявили, що зливи вирішили водну проблему в окупованому Криму Фото: у Криму всі водосховища наповнилися водою на два роки (twitter.com/rosbaltru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Проблему з водою в окупованому Криму допомогли вирішити зливи. Накопичених у водосховищах запасів вистачить на два найближчі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра Росії Марата Хуснулліна.

"Враховуючи гострий дефіцит води, тепер у нас запас води на цей рік і ще на перехідний є повністю", - сказав він в ефірі телеканалу "Росія 24".

За його словами, окупаційна влада в Криму починають роботи по оновленню очисних споруд на півострові і зливової каналізації.

"У нас проблеми з очищенням вод, і президент (РФ Володимир Путін - ред.) Не просто так сказав і дав мені пряме доручення подивитися по очисним Чорноморського узбережжя Кавказу і Криму", - уточнив Хуснуллін.

Нагадаємо, у червні та на початку липня на Крим обрушилися зливи, в результаті яких в зоні повеней опинилися кілька міст. Так, у Керчі, Ялті, Бахчисараї та прилеглих районах затопило сотні будинків, понад 2000 осіб були евакуйовані.

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