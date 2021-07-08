У Росії заявили, що зливи вирішили водну проблему в окупованому Криму

Проблему з водою в окупованому Криму допомогли вирішити зливи . Накопичених у водосховищах запасів вистачить на два найближчі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра Росії Марата Хуснулліна .

"Враховуючи гострий дефіцит води, тепер у нас запас води на цей рік і ще на перехідний є повністю", - сказав він в ефірі телеканалу "Росія 24".

За його словами, окупаційна влада в Криму починають роботи по оновленню очисних споруд на півострові і зливової каналізації.

"У нас проблеми з очищенням вод, і президент (РФ Володимир Путін - ред.) Не просто так сказав і дав мені пряме доручення подивитися по очисним Чорноморського узбережжя Кавказу і Криму", - уточнив Хуснуллін.