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В России заявили, что Крым никогда не вернется в состав Украины

Новина українською → Москва, Четверг 25 февраля 2021 17:57
В России заявили, что Крым никогда не вернется в состав Украины Фото: Петр Толстой (duma.gov.ru)
Автор: РБК-Украина

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой заявил, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины. Он также отметил, что они останутся частью России навсегда.

Об этом Толстой заявил на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает ТАСС.

"Отдельно хочу сказать, что по-прежнему неприемлемым остается тон в отношении российского Крыма и Севастополя, который прозвучал в выступлениях украинских коллег. Но это уже, по всей видимости, дань традиции. Нужно время, чтобы они поняли, что ни Крым, ни Севастополь никогда не вернутся на Украину и всегда будут частью Российской Федерации", - заявил Толстой.

Напомним, Украина вместе с международными партнерами работает над усилением политического давления на Российскую Федерацию.

Кроме того, "Крымскую платформу" запустят и на базе ПАСЕ. Это дополнительная площадка для обсуждения нарушений прав человека на оккупированном полуострове.

Вместе с тем, Европейский парламент поддерживает создание "Крымской платформы" для деоккупации полуострова.

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