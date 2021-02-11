Крымскую платформу запустят и на базе ПАСЕ. Это дополнительная площадка
Крымская платформа по деоккупации полуострова будет запущена и на базе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это будет дополнительная международная площадка.
Об этом в интервью lb.ua заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.
"На базе Крымской платформы мы будем ставить в ассамблее вопросы прав человека в Крыму, политических пленников, преследований по политическим, религиозным или этническим признакам и тому подобное", - отметила Мезенцева.
По ее словам, работа над этой идеей началась за две недели до старта зимней сессии. Также на сегодня потенциально согласовано расширение площадки, ведется работа с Данией, Швецией и Польшей.
Напомним, ранее сообщалось, что Франция присоединится к Крымской платформе, но просит прояснить ее цель. Также о своем намерении принять участие в работе платформы заявили Турция, Словакия и другие страны.
Первый международный саммит Крымской платформы пройдет в Киеве накануне 30-й годовщины независимости Украины. Ожидается, что саммит пройдет при участии глав иностранных государств.