Крымскую платформу запустят и на базе ПАСЕ. Это дополнительная площадка

Крымская платформа по деоккупации полуострова будет запущена и на базе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это будет дополнительная международная площадка.

Об этом в интервью lb.ua заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

"На базе Крымской платформы мы будем ставить в ассамблее вопросы прав человека в Крыму, политических пленников, преследований по политическим, религиозным или этническим признакам и тому подобное", - отметила Мезенцева.

По ее словам, работа над этой идеей началась за две недели до старта зимней сессии. Также на сегодня потенциально согласовано расширение площадки, ведется работа с Данией, Швецией и Польшей.