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У Росії заявили, що Крим ніколи не повернеться до складу України

Новость на русском → Москва, Четвер 25 лютого 2021 17:57
У Росії заявили, що Крим ніколи не повернеться до складу України Фото: Петро Толстой (duma.gov.ru)
Автор: РБК-Україна

Віце-спікер Державної думи Російської Федерації Петро Толстой заявив, що Крим і Севастополь ніколи не повернуться до складу України. Він також зазначив, що вони залишаться частиною Росії назавжди.

Про це Толстой заявив на зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, передає ТАСС.

"Окремо хочу сказати, що як і раніше залишається неприйнятним тон щодо російського Криму і Севастополя, який пролунав у виступах українських колег. Але це вже, по всій видимості, данина традиції. Потрібен час, щоб вони зрозуміли, що ні Крим, ні Севастополь ніколи не повернуться на Україну і завжди будуть частиною Російської Федерації", - заявив Товстої.

Нагадаємо, Україна разом з міжнародними партнерами працює над посиленням політичного тиску на Російську Федерацію.

Крім того, "Кримську платформу" запустять і на базі ПАРЄ. Це додатковий майданчик для обговорення порушень прав людини на окупованому півострові.

Разом з тим, Європейський парламент підтримує створення "Кримської платформи" для деокупації півострова.

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