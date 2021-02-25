У Росії заявили, що Крим ніколи не повернеться до складу України

Віце-спікер Державної думи Російської Федерації Петро Толстой заявив, що Крим і Севастополь ніколи не повернуться до складу України. Він також зазначив, що вони залишаться частиною Росії назавжди.

Про це Толстой заявив на зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ , передає ТАСС.

"Окремо хочу сказати, що як і раніше залишається неприйнятним тон щодо російського Криму і Севастополя, який пролунав у виступах українських колег. Але це вже, по всій видимості, данина традиції. Потрібен час, щоб вони зрозуміли, що ні Крим, ні Севастополь ніколи не повернуться на Україну і завжди будуть частиною Російської Федерації", - заявив Товстої.

Нагадаємо, Україна разом з міжнародними партнерами працює над посиленням політичного тиску на Російську Федерацію.

Крім того, "Кримську платформу" запустять і на базі ПАРЄ. Це додатковий майданчик для обговорення порушень прав людини на окупованому півострові.

Разом з тим, Європейський парламент підтримує створення "Кримської платформи" для деокупації півострова.