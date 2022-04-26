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В России допустили вмешательство в конфликт в Приднестровье. Но хотят этого избежать

Фото: Россия допустила возможность вмешательства в конфликт в Приднестровье (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Министерстве иностранных дел России заявили, что стремятся избежать сценария, при котором Москве придется вмешаться в конфликт на территории непризнанного Приднестровья. Там также считают, что ситуация в этом регионе вызывает тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, ситуация в непризнанном Приднестровье якобы раскачивается силами, которые заинтересованы в обострении конфликта в регионе. При этом он признал, что Москва не контактировала с официальным Кишиневом по этому вопросу.

По словам Руденко, ситуация в Приднестровье вызывает тревогу и Москва хотела бы избежать сценария, при котором России придется вмешаться в конфликт на территории Молдовы.

Напомним, сегодня в непризнанном Приднестровье произошло несколько взрывов. "Власти" региона объявили "красный" уровень террористической угрозы.

Отметим, в связи с событиями в Приднестровье президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Совета безопасности.

Как сообщало РБК-Украина, 25 апреля в Приднестровье заявили об обстреле "Министерства госбезопасности". Главное управление разведки Минобороны Украины прокомментировала происшествие, назвав их провокацией России.

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Российская ФедерацияМолдоваПриднестровьеКишинев