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У Росії допустили втручання у конфлікт у Придністров'ї. Але хочуть цього уникнути

Фото: Росія допустила можливість втручання в конфлікт у Придністров'ї (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що прагнуть уникнути сценарію, при якому Москві доведеться втрутитися в конфлікт на території невизнаного Придністров'я. Там також вважають, що ситуація в цьому регіоні викликає тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як заявив заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко, ситуація в невизнаному Придністров'ї нібито розгойдується силами, які зацікавлені в загостренні конфлікту в регіоні. При цьому він визнав, що Москва не контактувала з офіційним Кишиневом з цього питання.

За словами Руденка, ситуація в Придністров'ї викликає тривогу і Москва хотіла б уникнути сценарію, при якому Росії доведеться втрутитися в конфлікт на території Молдови.

Нагадаємо, сьогодні в невизнаному Придністров'ї сталося кілька вибухів. "Влада" регіону оголосила "червоний" рівень терористичної загрози.

Зазначимо, у зв'язку з подіями в Придністров'ї президент Молдови Майя Санду скликала екстрене засідання Ради Безпеки.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 квітня в Придністров'ї заявили про обстріл "міністерства держбезпеки". Головне управління розвідки Міноборони України прокоментувала подію, назвавши їх провокацією Росії.

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