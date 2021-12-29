В России заявили о готовности к работе "Северного потока-2"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о готовности к работе "Северного потока-2". По его словам, сегодня, 29 декабря, завершено заполнение газом второй нитки трубопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Газопровод "Северный поток-2" к работе готов", - сказал Миллер в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.

Во время совещания Путин напомнил, что в октябре была заполнена техническим газом первая нитка газопровода. Он уточнил, что сегодня завершено заполнение газом второй нитки трубопровода. Российский лидер попросил главу "Газпрома" доложить о готовности "Северного потока-2".

Путин добавил, что у России есть возможность наращивать экспорт газа. По его словам, запуск "Северного потока-2", мощность которого составляет 55 млрд кубометров, позволит стабилизировать цены на европейском рынке.