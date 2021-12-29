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У Росії заявили про готовність до роботи "Північного потоку-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава "Газпрому" Олексій Міллер оголосив про готовність до роботи "Північного потоку-2". За його словами, сьогодні, 29 грудня, завершено заповнення газом другої нитки трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Газопровід "Північний потік-2" до роботи готовий", - сказав Міллер під час наради у президента РФ Володимира Путіна.

Під час наради Путін нагадав, що у жовтні була заповнена технічним газом перша нитка газопроводу. Він уточнив, що сьогодні завершено заповнення газом другої нитки трубопроводу. Російський лідер попросив главу "Газпрому" доповісти про готовність "Північного потоку-2".

Путін додав, що Росія має можливість нарощувати експорт газу. За його словами, запуск "Північного потоку-2", потужність якого становить 55 млрд кубометрів, дозволить стабілізувати ціни на європейському ринку.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" буде готовий до кінця цього року, а його сертифікацію можуть завершити в середині 2022-го.

Зазначимо, заповнення газом другої нитки трубопроводу "Північний потік-2" розпочалося 17 грудня.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяПівнічний потік-2