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В России заявили о готовности к деэскалации вокруг Украины и назвали условие

Автор: Валерия Полищук

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что РФ готова к деэскалации ситуации вокруг Украины. В частности, если будут выполнены минские соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Деэскалация вокруг Украины… Здесь наша позиция абсолютно понятна - деэскалация возможна. Прежде всего необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений, которые являются частью международного права в результате принятия революции Совбеза ООН", - заявил Грушко.

Он также добавил, что для деэскалации страны НАТО должны прекратить военное содействие Украине.

"Будут выполнены минские соглашения - не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности. Для того чтобы содействовать такой деэскалации, страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки оружия, отозвать инспекторов и инструкторов, что собственном предусмотрено соответственными положениями минских соглашений", - заявил замглавы МИД РФ.

Напомним, в Госдепартаменте США заявили, что "гарантии безопасности", предложенные Россией, объединили НАТО, ЕС и партнеров.

Кроме того, генсек Йенс Столтенберг по итогам встречи с российской стороной заявил, что НАТО может усилить присутствие на восточном фланге, если Россия нападет на Украину.

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Российская ФедерацияУкраинаМинские соглашения