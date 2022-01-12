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Россия такого не ожидала. США заявили, что "гарантии" объединили НАТО, ЕС и партнеров

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Среда 12 января 2022 17:40
Россия такого не ожидала. США заявили, что "гарантии" объединили НАТО, ЕС и партнеров Фото: первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман (Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что "гарантии безопасности", предложенные Россией, объединили НАТО, ЕС и партнеров. По ее словам, такого эффекта Россия не ожидала.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, российская сторона не согласилась и не отказалась от следующего раунда переговоров Совета НАТО-Россия.

"Я сегодня не услышала принципиально новых заявлений (от России, - ред.), потому что у нас уже были восьмичасовые переговоры в Женеве и отдельно ужин. Но важно то, что в конце сегодняшних переговоров россияне не согласились на предложения генсека НАТО Столтенберга о проведении следующих раундов переговоров, но и не отказались от этого. Все мы, в том числе россияне, должны будем обсудить со своими правительствами наши следующие шаги", - заявила Шерман.

Она также добавила, что Россия не ожидала, что своими "гарантиями" объединит Европу, НАТО и страны, которые не входят в Альянс.

"Один из эффектов, которого добилась Россия и которого она вряд ли ожидала - объединила всю Европу, и страны-члены НАТО и тех, кто не входит в Альянс, вокруг идентичного набора принципов, ожиданий и приверженности дипломатическому пути урегулирования конфликта", - заявила Шерман.

Напомним, сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Участники обсудили ситуацию на границе Украины, угрозу вторжения РФ и предложенные Москвой "гарантии безопасности".

Кроме того, генсек Йенс Столтенберг по итогам встречи с российской стороной заявил, что НАТО может усилить присутствие на восточном фланге, если Россия нападет на Украину.

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