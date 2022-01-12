У Росії заявили про готовність до деескалації навколо України і назвали умову

Заступник Міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що РФ готова до деескалації ситуації навколо України. Зокрема, якщо будуть виконані мінські угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Деескалація навколо України... тут наша позиція абсолютно зрозуміла - деескалація можлива. Перш за все необхідно примусити владу в Києві до повного і безумовного виконання Мінських угод, які є частиною міжнародного права в результаті прийняття революції Радбезу ООН", - заявив Грушко.

Він також додав, що для деескалації країни НАТО повинні припинити військове сприяння Україні.

"Будуть виконані мінські угоди - не буде ніякої загрози ні безпеці України, ні її територіальній цілісності. Для того, щоб сприяти такій деескалації, країни НАТО повинні припинити всяке військове сприяння Україні, припинити постачання зброї, відкликати інспекторів та інструкторів, що передбачено відповідними положеннями Мінських угод", - заявив заступник голови МЗС РФ.