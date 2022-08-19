Курскую область "атаковали" с беспилотников: что известно
В пятницу, 19 августа, в РФ заявили, что Курскую область атаковали беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По его данным, якобы область атаковали дважды - аппараты сбросили пять бомб, пострадал один пограничник и автомобили.
"Первая атака произошла вчера около 8 утра в районе хутора Кучеров в Беловском районе - три беспилотника сбросили на территорию России три бомбы. Пострадал один пограничник", - говорится в сообщении.
Через несколько часов, как отмечают в Telegram-канале, беспилотники вернулись в хутор.
"Два аппарата сбросили два снаряда - пострадали четыре автомобиля", - добавляют авторы.
Как сообщалось, ранее в Курской области (Россия) взорвали часть железной дороги - кто-то спрятал взрывное устройство под рельс и он сдетонировал.
После этого российская ФСБ принялась искать "украинских диверсантов", которые, якобы "подорвали" ЛЭП Курской АЭС.
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