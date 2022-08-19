Курскую область "атаковали" с беспилотников: что известно

В пятницу, 19 августа, в РФ заявили, что Курскую область атаковали беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza .

По его данным, якобы область атаковали дважды - аппараты сбросили пять бомб, пострадал один пограничник и автомобили.

"Первая атака произошла вчера около 8 утра в районе хутора Кучеров в Беловском районе - три беспилотника сбросили на территорию России три бомбы. Пострадал один пограничник", - говорится в сообщении.

Через несколько часов, как отмечают в Telegram-канале, беспилотники вернулись в хутор.

"Два аппарата сбросили два снаряда - пострадали четыре автомобиля", - добавляют авторы.