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Курскую область "атаковали" с беспилотников: что известно

Новина українською →
Россия, Пятница 19 августа 2022 14:07
Курскую область "атаковали" с беспилотников: что известно Фото: Курская область России атакована беспилотниками (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 19 августа, в РФ заявили, что Курскую область атаковали беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По его данным, якобы область атаковали дважды - аппараты сбросили пять бомб, пострадал один пограничник и автомобили.

"Первая атака произошла вчера около 8 утра в районе хутора Кучеров в Беловском районе - три беспилотника сбросили на территорию России три бомбы. Пострадал один пограничник", - говорится в сообщении.

Через несколько часов, как отмечают в Telegram-канале, беспилотники вернулись в хутор.

"Два аппарата сбросили два снаряда - пострадали четыре автомобиля", - добавляют авторы.

Как сообщалось, ранее в Курской области (Россия) взорвали часть железной дороги - кто-то спрятал взрывное устройство под рельс и он сдетонировал.

После этого российская ФСБ принялась искать "украинских диверсантов", которые, якобы "подорвали" ЛЭП Курской АЭС.

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