Курську область "атакували" з безпілотників: що відомо

У п'ятницю, 19 серпня, в РФ заявили, що Курську область атакували безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza .

За його даними, нібито область атакували двічі - апарати скинули п'ять бомб, постраждав один прикордонник та автомобілі.

"Перша атака відбулася вчора близько 8 ранку в районі хутора Кучеров у Білівському районі - троє безпілотників скинули на територію Росії три бомби. Постраждав один прикордонник", - йдеться в повідомленні.

За кілька годин, як зазначають у Telegram-каналі, безпілотники повернулися в хутір.

"Два апарати скинули два снаряди - постраждали чотири автомобілі", - додають автори.