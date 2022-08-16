В РФ обвинили "украинских диверсантов" в "теракте" на Курской АЭС
Российская ФСБ ищет "украинских диверсантов", которые, якобы "подорвали" ЛЭП Курской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ФСБ, передают в Telegram-канале "РИА Новости".
По данным российских спецслужб, якобы украинские "диверсанты" 4, 9 и 12 августа "подорвали опоры ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов".
"Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС", - цитирует издание сообщение ФСБ.
Как пишут "РИА Новости", на данный момент уже "возбуждено уголовное дело о теракте, ведется розыск преступников и их возможных сообщников".
Как сообщалось, ранее в Курской области (Россия) взорвали часть железной дороги - кто-то спрятал взрывное устройство под рельс и он сдетонировал.
Ранее в аннексированном Крыму ФСБ РФ задержала двоих человек по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
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