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Уже второй раз за неделю. В России подорвали рельсы в Курской области

Новина українською →
Россия, Вторник 16 августа 2022 15:08
Уже второй раз за неделю. В России подорвали рельсы в Курской области Фото: в России подорвали рельсы в Курской области (t.me/bazabazon)
Автор: Наталия Гурковская

В Курской области (Россия) подорвали часть железной дороги - кто-то спрятал взрывное устройство под рельс и оно благополучно сдетонировало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным источника, повреждения ж/д путей в районе 14 километра перегона "Льгов-Локинская" заметил обходчик.

"Посмотреть на поврежденный рельс съехались больше десятка разных полицейских и специалистов", - говорится в Telegram-канале.

По данным авторов, схема преступления оказалась проста: кто-то заложил взрывное устройство весом около 200 граммов в тротиловом эквиваленте под рельс и совершил подрыв.

В сообщении уточняется, что пассажирские поезда не ездят по этому участку с 2014 года. По путям проходят только маневровые и грузовые поезда.

Как пишет Baza, это уже не первый подобный случай. Так 10 августа кто-то пытался повредить рельсы в той же Курской области, на 28-м километре железной дороги "Льгов – Суджа".

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Беларуси отчиталось о задержание трех человек, обвиняемых в "терроризме на железнодорожных путях". Они пытались устроить коллапс Белорусской железной дороги.

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