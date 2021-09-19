В России заявили, что 150 тысяч жителей ОРДЛО приняли участие в выборах в Госдуму

Примерно 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донбсасса с российскими паспортами, проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму Российской Федерации. Об этом заявил председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский.

По его словам, 150 тысяч - это приблизительное число жителей ОРДЛО, которые приняли участие в российских выборах. Эту цифру назвали в ЦИК по состоянию на 15.45.

"Понятно, что какие-то цифры можно называть только приблизительно в силу того, что какая-то часть людей, живущих в "ДНР" и "ЛНР" и получивших паспорта (Российской Федерации, - ред.), раньше уже имела регистрацию на территории РФ и принимала участие в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов. Но вот по той информации, которую предоставляет ЦИК, по состоянию на 15:45 проголосовало больше 150 тысяч человек. Повторюсь, эта цифра очень примерная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс", - заявил Вышинский.