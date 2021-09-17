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Украина требует расширить санкции против РФ из-за проведения выборов в Госдуму на Донбассе и в Крыму

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 11:43
Украина требует расширить санкции против РФ из-за проведения выборов в Госдуму на Донбассе и в Крыму Фото: МИД Украины выразил протест РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина выразила протест России из-за проведения выборов в российскую Государственную Думу на территории оккупированных Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Украина рассматривает такие действия как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление МИД.

Таким образом Россия нарушает нормы международного права, а ее действия являются незаконными, заявили в МИД.

"Привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, как и почти 1,5 млн избирателей, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму, существенно исказит результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность", - говорится в заявлении.

Все причастные к организации и проведению незаконного голосования на оккупированных территориях будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

"Призываем иностранные государства и международные организации решительно осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сложившейся таким образом Государственной думы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения против нее санкций", - сообщили в МИД.

Напомним, украинцев вывозят автобусами из Донбасса для участия в голосовании.

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