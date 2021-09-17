Украина требует расширить санкции против РФ из-за проведения выборов в Госдуму на Донбассе и в Крыму

Украина выразила протест России из-за проведения выборов в российскую Государственную Думу на территории оккупированных Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Украина рассматривает такие действия как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление МИД .

Таким образом Россия нарушает нормы международного права, а ее действия являются незаконными, заявили в МИД.

"Привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, как и почти 1,5 млн избирателей, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму, существенно исказит результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность", - говорится в заявлении.

Все причастные к организации и проведению незаконного голосования на оккупированных территориях будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

"Призываем иностранные государства и международные организации решительно осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сложившейся таким образом Государственной думы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения против нее санкций", - сообщили в МИД.