У Росії заявили, що 150 тисяч жителів ОРДЛО взяли участь у виборах до Держдуми

Приблизно 150 тисяч жителів тимчасово окупованих територій Донбасу з російськими паспортами, проголосували дистанційно на виборах до Держдуми Російської Федерації. Про це заявив голова комісії РПЛ з міжнародного співробітництва в галузі прав людини Кирило Вишинський.

За його словами, 150 тисяч - це приблизна кількість жителів ОРДЛО, які взяли участь у російських виборах. Цю цифру назвали в ЦВК станом на 15.45.

"Зрозуміло, що якісь цифри можна називати тільки приблизно через те, що якась частина людей, що живуть в "ДНР" і "ЛНР" і отримали паспорти (Російської Федерації,- ред.), раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не тільки за федеральні партійні списки, але і за місцевих кандидатів. Але ось за тією інформацією, яку надає ЦВК, станом на 15:45 проголосувало понад 150 тисяч осіб. Повторюся, ця цифра дуже приблизна, показує, як дистанційно голосував Донбас", - заявив Вишинський.