В России заявили об очередной "победе" в войне в Украине после обстрела Одессы

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о том, как россияне придумывают победы в войне в Украине, занимаясь откровенной ложью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в его Telegram -канале.

Так, оккупанты заявили, что во время ракетных обстрелов Одессы уничтожили склад с "Гарпунами", хотя попали на самом деле в склад торгово-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное.

"Министерство российского позора продолжает свою деятельность - бьет по мирным объектам, убивает наших граждан, а отчитывается о своих величественных подвигах", - отметил он.