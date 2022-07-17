У Росії заявили про чергову "перемогу" у війні в Україні після обстрілу Одеси

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про те, як росіяни вигадують перемоги у війні в Україні, займаючись відвертою брехнею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в його Telegram -каналі.

Так, окупанти заявили, що під час ракетного обстрілу Одеси знищили склад з "Гарпунами", хоча потрапили насправді в склад торгово-виробничої компанії, де не було навіть натяку на щось військове.

"Міністерство російської ганьби продовжує свою діяльність - б'є по мирних об'єктах, вбиває наших громадян, а звітує про свої величні подвиги", - зазначив він.