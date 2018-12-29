В России завершились переговоры с Турцией по ситуации в Сирии

Анкара выступила против раскола Сирии
Турция выступает "против любых попыток раскола Сирии". Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
По его словам, страны - гаранты астанинских соглашений поддерживают "территориальную целостность и политическое единство Сирии".
Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию в свете указа президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.
Чавушоглу заявил о необходимости уничтожения всех террористических организаций в этой стране.
Речь шла и о запуске политического процесса в Сирии.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что оставил борьбу с ИГ в Сирии на "местные страны". Глава Белого дома рассказал, что изначально проведение военной операции США в Сирии против "Исламского государства" должна была составлять всего три месяца, но по итогу затянулась на семь лет.
В свою очередь, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам борьбы с "Исламским государством" Бретт Макгурк подал в отставку из-за решения президента о выводе войск из Сирии.