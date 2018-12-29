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В России завершились переговоры с Турцией по ситуации в Сирии

Новости » Политика    29.12.2018 - 18:37
В России завершились переговоры с Турцией по ситуации в Сирии
Фото: Мевлют Чавушоглу (mfa.gov.tr)

Анкара выступила против раскола Сирии

Турция выступает "против любых попыток раскола Сирии". Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, страны - гаранты астанинских соглашений поддерживают "территориальную целостность и политическое единство Сирии".

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию в свете указа президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.

Чавушоглу заявил о необходимости уничтожения всех террористических организаций в этой стране.

Речь шла и о запуске политического процесса в Сирии.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что оставил борьбу с ИГ в Сирии на "местные страны". Глава Белого дома рассказал, что изначально проведение военной операции США в Сирии против "Исламского государства" должна была составлять всего три месяца, но по итогу затянулась на семь лет.

В свою очередь, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам борьбы с "Исламским государством" Бретт Макгурк подал в отставку из-за решения президента о выводе войск из Сирии.

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