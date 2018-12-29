У Росії завершилися переговори з Туреччиною щодо ситуації в Сирії

Фото: Мевлют Чавушоглу (mfa.gov.tr)

Анкара виступила проти розколу Сирії

Туреччина виступає проти будь-яких спроб розколу Сирії". Про це заявив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Москві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, країни - гаранти астанинских угод підтримують територіальну цілісність і політичну єдність Сирії".

Крім того, в ході зустрічі сторони обговорили ситуацію у світлі указу президента США Дональда Трампа про виведення американських військ з Сирії.

Чавушоглу заявив про необхідність знищення всіх терористичних організацій в цій країні.

Мова йшла і про запуск політичного процесу в Сирії.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що залишив боротьбу з ІГ в Сирії на "місцеві країни". Глава Білого дому розповів, що спочатку проведення військової операції США в Сирії проти "Ісламської держави" повинна була становити всього три місяці, але за підсумком затягнулася на сім років.

У свою чергу, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань боротьби з "Ісламським державою" Бретт Макгурк подав у відставку через рішення президента про виведення військ з Сирії.