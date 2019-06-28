В России завершают следствие в отношении военнопленных украинских моряков

Фото: моряков отводят в СИЗО (из открытых источников)

Части моряков уже предъявили обвинение в "незаконном пересечении российской границы"

Следственное управление ФСБ России проводит заключительный этап следственных действий в отношении военнопленных украинских моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По его словам, данный этап связан со сбором и процессуальным закреплением доказательств. В течение текущей недели Следственное управление ФСБ России провело следственные действия в отношении части военнопленных украинских моряков. Морякам представляют обвинение в окончательной редакции.

"Военнопленным Евгению Семидоцкому, Юрию Будзилу, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Оприску, Андрею Драчу, Андрею Ейдеру и Сергею Попову следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой)", - отметил Полозов.

Он также добавил, что военнопленных и их адвокатов ознакомили с результатами проведения комиссионной ситуационной судебной экспертизы. В течение всей следующей недели аналогичные следственные действия будут проводиться в отношении остальных моряков. После этого наступит стадия ознакомления военнопленных и их адвокатов с материалами уголовного дела.

"Кроме того, в связи с окончанием в конце июля сроков содержания под стражей, следствие будет заявлять в Лефортовский районный суд г. Москвы ходатайство о продлении сроков содержания под стражей", - добавил адвокат.

Он также подчеркнул, что позиция защиты остается неизменной: захваченные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции 1949 года "Об обращении с военнопленными", что подтверждается, в частности, резолюциями ПАСЕ 2259 от 24.01.2019 и 2292 от 26.06.2019, а также докладу УВКПЧ ООН.

Напомним, президент США Дональд Трамп поднимал тему освобождения украинских моряков во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. Об этом сказали в пресс-службе Кремля, однако деталей разговора не разглашают. В Белом доме заявили, что тема военнопленных во время встречи лидеров не обсуждалась.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке выразила обеспокоенность дестабилизирующими действиями России по всему миру и потребовала от президента РФ освободить украинских моряков.

Добавим, ранее Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.