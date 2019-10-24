В России заочно арестовали сбежавшего в Украину активиста  

Фото: Сергей Гаврилов (tass.ru)

Сбежавший в Украину россиянин оказался фигурантом дела о перевороте

Люблинский суд Москвы заочно арестовал активиста Сергея Гаврилова, который ранее попросил политическое убежище в Украине. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что Гаврилову заочно изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу после того, как стало известно, что он скрывается в Украине. Также сообщается, что его дело вывели в отдельное уголовное производство.

Как сообщает BBC News Украина, Гаврилов фигурирует в деле группы "Новое величие", которую в России называют экстремистской. В марте 2018 года силовики задержали 10 россиян по обвинению в подготовки свержения конституционного строя.

По данным следствия, участники группы готовили переворот, печатая агитационные листовки, обсуждая стратегию в Telegram-чатах и проводя тренировки в Подмосковье. Там они якобы учились обращаться с оружием и делать "коктейли Молотова". Защита утверждает, что обвинение строится на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Отметим, во вторник украинские пограничники сообщили, что в пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области 26-летний гражданин России попросил политическое убежище. Также украинское ведомство сообщило, что его преследуют за участие в акциях протеста против действующей власти.

Напомним, ранее гражданка России попросила политическое убежище в Украине из-за преследования в РФ. По ее словам, у нее есть доказательства причастности российских чиновников к рейдерскому захвату предприятия, где она раньше работала.