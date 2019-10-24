У Росії заочно заарештували активіста після втечі до України

Фото: Сергій Гаврилов (tass.ru)

Росіянин, що втік до України, виявився фігурантом справи про переворот

Люблінський суд Москви заочно заарештував активіста Сергія Гаврилова, який раніше попросив політичний притулок в Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що Гаврилову заочно змінили запобіжний захід з домашнього арешту на взяття під варту після того, як стало відомо, що він переховується в Україні. Також повідомляється, що його справу вивели в окреме кримінальне провадження.

Як повідомляє BBC News Україна, Гаврилов фігурує у справі групи "Нова велич", яку в Росії називають екстремістською. У березні 2018 року силовики затримали 10 росіян за звинуваченням в підготовці повалення конституційного ладу.

За даними слідства, учасники групи готували переворот, друкуючи агітаційні листівки, обговорюючи стратегію в Telegram-чатах і проводячи тренування в Підмосков'ї. Там вони нібито вчилися поводитися зі зброєю і робити "коктейлі Молотова". Захист стверджує, що обвинувачення будується на свідченнях співробітників силових структур, що увійшли до групи в рамках оперативних дій.

Зазначимо, у вівторок українські прикордонники повідомили, що у пункті пропуску "Сеньківка" в Чернігівській області 26-річний громадянин Росії попросив політичний притулок. Також українське відомство повідомило, що його переслідують за участь в акціях протесту проти чинної влади.

Нагадаємо, раніше громадянка Росії попросила політичний притулок в Україні через переслідування в РФ. За її словами, у неї є докази причетності російських чиновників до рейдерського захоплення підприємства, де вона раніше працювала.