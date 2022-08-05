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В России заговорили о возможности экспорта металлов из Украины: какие условия Кремля

Новина українською →
Москва, Пятница 05 августа 2022 13:34
В России заговорили о возможности экспорта металлов из Украины: какие условия Кремля Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия готова включить металлы в соглашение по экспорту продовольствия из Украины, но хочет в обмен отмены западных санкций.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"В любом случае, здесь надо понимать, что решение таких вопросов невозможно без прямой увязки с теми ограничениями, которые действуют в отношении наших производителей, в данном случае наших производителей металлов", - заявил он.

Песков отметил, что пока Кремль не сформировал четкую позицию по этому вопросу.

"Официально еще ничего не формировалось", - сказал Песков.

Следует отметить, что заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью Financial Times отметил, что "зерновое соглашение" можно расширить и на украинские металлы.

"Это соглашение о логистике, движении судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой", - сказал он.

Напомним, первое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта 1 августа.

Сегодня в море могут выйти еще три судна, которые будут транспортировать более 50 тысяч тонн кукурузы.

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