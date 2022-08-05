У Росії заговорили про можливість експорту металів з України: які умови Кремля

Росія готова включити метали в угоду щодо експорту продовольства з України, але хоче в обмін скасування західних санкцій.

Про це заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС" .

"У будь-якому випадку, тут треба розуміти, що вирішення таких питань неможливе без прямої ув'язки з тими обмеженнями, які діють щодо наших виробників, у даному випадку наших виробників металів", - заявив він.

Пєсков зазначив, що поки Кремль не сформував чітку позицію з цього питання.

"Офіційно ще нічого не формувалося", - сказав Пєсков.

Варто зазначити, що заступник міністра економіки України Тарас Качка в інтерв'ю Financial Times зазначив, що "зернову угоду" можна розширити й на українські метали.

"Це угода про логістику, рух суден через Чорне море. Яка різниця між зерном та залізною рудою", - сказав він.