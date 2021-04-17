В России задержали украинского консула

Украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".
Об этом сообщают РИА Новости.
Украинского дипломата подозревают в получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.
"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.
Напомним, вчера Российская Федерация приняла решение выслать пять польских дипломатов.
Также Россия решила зеркально ответить на высылку из США десяти российских дипломатов и отправить в Содененные Штаты десять американских дипломатических сотрудников.