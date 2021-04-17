У Росії затримали українського консула

Український консул Олександр Сосонюк затриманий у російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".
Про це повідомляють РИА Новости.
Українського дипломата підозрюють в одержання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.
"Дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації. До іноземному дипломату будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права", - заявили в спецслужбі.
Нагадаємо, вчора Російська Федерація прийняла рішення вислати п'ять польських дипломатів.
Також Росія вирішила дзеркально відповісти на висилку з США десяти російських дипломатів і відправити в Содененние Штати десять американських дипломатичних співробітників.