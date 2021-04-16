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Россия высылает пять польских дипломатов в ответ на действия Варшавы

Новина українською → Москва, Пятница 16 апреля 2021 20:10
Россия высылает пять польских дипломатов в ответ на действия Варшавы Фото: Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация приняла решение выслать пять польских дипломатов. Такое решение было сделано после того, как Польша накануне объявила о решении выслать из страны трех российских дипломатов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

"Обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Польша объявила о высылке троих российских дипломатов.

"Основанием для этого решения послужило нарушение дипломатического статуса и осуществление указанными лицами действий во вред Республике Польша", - заявили в МИД Польши.

15 апреля президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.

Кроме того, администрация Байдена решила выслать из Соединенных Штатов десять российских дипломатов.

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