Россия высылает пять польских дипломатов в ответ на действия Варшавы
Российская Федерация приняла решение выслать пять польских дипломатов. Такое решение было сделано после того, как Польша накануне объявила о решении выслать из страны трех российских дипломатов.
"Обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера Польша объявила о высылке троих российских дипломатов.
"Основанием для этого решения послужило нарушение дипломатического статуса и осуществление указанными лицами действий во вред Республике Польша", - заявили в МИД Польши.
15 апреля президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.
Кроме того, администрация Байдена решила выслать из Соединенных Штатов десять российских дипломатов.