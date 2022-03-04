UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В России заблокировали Twitter и YouTube. Также перестал работать Booking

Автор: Дмитрий Кузнецов

В России заблокировали социальную сеть Twitter и видеохостинг YouTube. Также перестал работать сервис бронирования отелей Booking.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Россия заблокировала Twitter! Все за Джорджем Орвеллом", - написал на своей странице в Facebook Федоров.

Он добавил, что следующий шаг российских властей - это создание нескольких министерств, в том числе "правды", "любви", "изобилия" и "мира".

Сервис по бронированию отелей Booking принял решение прекратить работу на российском рынке. При поиске варианта размещения в любом городе России появляется сообщение, что гостиницы отсутствуют.

На блокировку YouTube в России указывают данные сервиса Globalcheck. При выборе российского региона отображается нулевая доступность видеохостинга.

Фото: данные о доступе к YouTube в России (Globalcheck)

Напомним, сегодня в России заблокировали социальную сеть Facebook, ее обвинили в якобы имевшей место "дискриминации российских СМИ".

Отметим, со вчерашнего дня в России заблокировали ряд оппозиционных СМИ, в том числе "Радио Москвы" и телеканал "Дождь".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
TwitterYouTubeРоссийская Федерация