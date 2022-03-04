У Росії заблокували Twitter і YouTube. Також перестав працювати Booking

"Росія заблокувала Twitter! Все за Джорджем Орвеллом", - написав на своїй сторінці в Facebook Федоров.

Він додав, що наступний крок російської влади - це створення декількох міністерств, у тому числі "правди", "любові", "достатку" і "миру".

Сервіс з бронювання готелів booking прийняв рішення припинити роботу на російському ринку. При пошуку варіанту розміщення в будь-якому місті Росії з'являється повідомлення, що готелі відсутні.

На блокування YouTube в Росії вказують дані сервісу Globalcheck. При виборі російського регіону відображається нульова доступність відеохостингу.

Фото: дані про доступ до YouTube в Росії (Globalcheck)