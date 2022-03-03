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В России ликвидируют радиостанцию и сайт "Эхо Москвы"

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Россия, Четверг 03 марта 2022 10:08
В России ликвидируют радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" Фото: в России ликвидируют Эхо Москвы (dp.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Совет директоров "Эхо Москвы" принял решение ликвидировать радиостанцию и сайт СМИ. Ранее Генпрокуратура РФ призвала ограничить доступ к этим ресурсам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного редактора радио Алексея Венедиктова в Telegram.

"Большинством голосов Совета директоров Эха Москвы принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы", - написал Венедиктов.

Также сообщается, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".

Напомним, 2 марта Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к радиостанции "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь", заявив, что они распространяют ложные материалы и призывают к экстремистской деятельности.

Отметим, что данное СМИ было один из немногих в России, которое публиковало правдивую информацию о ситуации в Украине.

Напомним, ночью 28 февраля на сайт РБК-Украина была совершена сильная DDoS-атака.

Кроме того, 3 марта украинское издание NV.ua попало под мощную кибератаку. В связи с этим медиа-ресурс временно недоступен.

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