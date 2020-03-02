В России выявили коронавирус у приехавшего из Италии мужчины

Еще один случай заражения коронавирусом выявили в России, диагноз поставлен мужчине, который посещал Италию. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на информацию оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. В Россию он вернулся 23 февраля, а 27 февраля он обратился в больницу с симптомами ОРВИ. На сегодня пациента изолировали в инфекционной больнице, состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Также сообщается, что люди, с которыми зараженный контактировал после возвращения из Италии, находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому, проводится их лабораторное обследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с распространением эпидемии коронавируса в мире принято решение о дополнительных проверках на границе Украины с Россией.

Сегодня Европейский союз повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого. Кроме того, Брюссель создает группу реагирования Corona, которая сосредоточится на борьбе с вирусом.