Минздрав планирует дополнительные закупки оборудования из-за коронавируса

Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

На данный момент готовится потребность к правительству о выделении дополнительных средств

Министерство здравоохранения Украины планирует провести дополнительную закупку оборудования для инфекционных отделений в связи с возможным распространением коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент Минздрав формирует к правительству дополнительную потребность для выделения средств из резервного фонда.

"Мы сформируем для правительства от Министерства здравоохранения дополнительную потребность для выделения средств из резервного фонда бюджета для того, чтобы провести дополнительную закупку оборудования, которое будет использоваться в отделениях интенсивной терапии инфекционных стационаров", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине в лаборатории начаты исследования 4-х подозрений на коронавирус. Исследуются образцы троих жителей Киева и одной жительницы Черновицкой области.

Также сообщалось, что между Украиной и Ираном отложены консультации по катастрофе самолета МАУ в Тегеране из-за вспышки коронавируса. При этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что появилась коммуникация по данному вопросу с иранскими правоохранителями.