ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС повысил угрозу заражения коронавирусом до высокой

Новости » Политика     02.03.2020 - 13:30
ЕС повысил угрозу заражения коронавирусом до высокой
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

Брюссель создает группу реагирования для борьбы с коронавирусом

Европейский союз повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого. Об этом на брифинге заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, оценка риска заболевания коронавирусом в Евросоюзе повышена с умеренного до высокого уровня. Она также объявила, что ЕС создает группу реагирования Corona, которая сосредоточится на борьбе с вирусом.

В состав группы войдут Янез Ленарчич, который будет отвечать за кризисное управление, Стелла Кириакидис (вопросы здравоохранения), Илва Йоханссон (вопросы, связанные с границами), Адина Валеан (мобильность) и Паоло Джентилони (макроэкономические аспекты).

Напомним, ранее сообщалось, что еще в одной европейской стране зафиксировали коронавирус. В частности, первый случай коронавируса был выявлен в Андорре у 20-летнего мужчины, который недавно побывал в Италии.

Кроме того, за минувшие выходные число зараженных коронавирусом в Германии возросло втрое. По состоянию на сегодня в стране насчитывается 150 больных. Основная часть зараженных находится в Северном Рейне-Вестфалии.

ВОЗ сомневается в эффективности измерения температуры у пассажиров в поисках коронавируса
Новости Украины ЕврокомиссияЕвросоюзКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь