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В России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрывов на складе боеприпасов

Автор: РБК-Украина

После пожара и взрыва на складе боеприпасов в Рязанской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Ситуация в регионе сложная.

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Об этом говорится на сайте правительства Рязанской области.

Большинство эвакуированных разместились в домах своих родственников и знакомых. Место для временного размещения предоставили 80 гражданам.

В результате пожара полностью сгорели девять домов, находившихся вблизи складских помещений. Повреждения получили и дома на территории военного городка поселка Желтухинский.

Напомним, в России из-за взрывов боеприпасов пострадали шесть человек.

Отметим, в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар на территории воинской части. После чего огонь перекинулся на склад для хранения артиллерийских боеприпасов.

В связи с этим в области объявили эвакуацию, в результате чего местных жителей из 14 населенных пунктов, которые находятся рядом с горящим военным складом, отвезли на безопасную дистанцию. Эвакуировали свыше 1 600 человек.

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