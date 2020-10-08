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У Росії ввели режим надзвичайної ситуації через вибухи на складі боєприпасів

Автор: РБК-Україна

Після пожежі і вибуху на складі боєприпасів в Рязанській області почав діяти режим надзвичайної ситуації. Ситуація в регіоні складна.

Про це йдеться на сайті уряду Рязанської області.

Більшість евакуйованих розмістилися в будинках своїх родичів і знайомих. Місце для тимчасового розміщення надали 80 громадянам.

У результаті пожежі повністю згоріли дев'ять будинків, що знаходилися поблизу складських приміщень. Пошкодження отримали і будинки на території військового містечка, селища Желтухинський.

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Нагадаємо, у Росії через вибухи боєприпасів постраждали шість осіб.

Зазначимо, в районі селища Желтухино Рязанської області сталася пожежа на території військової частини. Після чого вогонь перекинувся на склад для зберігання артилерійських боєприпасів.

У зв'язку з цим в області оголосили евакуацію, в результаті чого місцевих жителів з 14 населених пунктів, які знаходяться поряд з палаючим військовим складом, відвезли на безпечну дистанцію. Евакуювали понад 1 600 осіб.

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