В России вспыхнул торговый центр: посетители взялись грабить магазины

В Уфе, что в России, ночью 10 сентября произошел пожар в местном торговом центре "Меркурий". Посетители решили воспользоваться хаосом и начали грабить магазины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы, которые обнародовали видео инцидента.

Согласно данным СМИ, пламя быстро охватило территорию площадью 1,5 тысячи квадратных метров и перекинулось на парковку.

Люди выбегали на улицу, продавцы спасали товар от огня. Также на кадрах видны посетители, которые мародерят, вынося из торгового зала шубы.

Пожар удалось локализовать, когда он распространился на 5,4 тысячи квадратных метров. Предварительно его причиной стало короткое замыкание.

На видео присутствует ненормативная лексика.